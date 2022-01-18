В России стартовал пятый этап программы туристического кешбэка

Фото: Максим Платонов

В России с 18 января начался пятый этап программы туристического кешбэка. Россиянам за поездки по родной стране будут возмещать затраты в рамках акции до 12 апреля. Об этом сообщает RT.

В путешествие можно будет отправиться в любой регион России с 18 января по 30 апреля. Однако оплатить путевки можно только банковской картой МИР, предварительно зарегистрировав ее в программе лояльности на сайте платежной системы. Ее продолжительность при этом должна составлять не менее двух ночей. Сумма кешбэка составит 20% от стоимости путешествия, но не более 20 тысяч рублей. В программе принимают участие 662 туроператора, 69 агрегаторов и 3329 средств размещения.

Акция была запущена в 2020 году. Тогда ее поддержали 300 тысяч человек. Путевок было куплено на 6,5 млрд рублей, из них государство вернуло туристам 1,2 млрд рублей. В 2021 году уже 1,7 млн жителей России приняли участие в программе, купив туры больше чем на 34 млрд рублей. Из них обратно вернулись покупателям 6,7 млрд рублей.

Фото: realnoevremya.ru

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Дарья Акимова