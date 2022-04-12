В Росздравнадзоре заявили о достаточном количестве лекарств в России

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что в России в настоящее время достаточно объемов лекарств и они доступны для желающих их приобрести. Об этом сообщает «РИА Новости».

По ее словам, система маркировки лекарств позволяет отслеживать наличие препаратов и принимать решения по необходимости, если нужно перераспределять их или стимулировать производителей, чтобы увеличить выпуск медпрепаратов.

Фото: Максим Платонов

Накануне глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что в стране запасы лекарств для льготных категорий граждан сформированы более чем на 8—12 месяцев. Он отметил, что были моменты, когда оптовики «придерживали» препараты, сразу не выводя их в аптечную сеть. Однако на сегодняшний день все стабилизировалось.



Дарья Акимова