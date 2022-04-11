Мурашко сообщил, что запасы лекарств по льготным категориям сформировали более чем на 8—12 месяцев

В России запасы лекарств для льготных категорий граждан сформировали более чем на 8—12 месяцев. Об этом сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

Он уточнил, что на складах и в медицинских организациях находится достаточное количество лекарств.

— По ряду препаратов у нас заключены договоры, уже двух- и трехлетние есть, — приводит ТАСС его слова.

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Мурашко отметил, что были моменты, когда оптовики «придерживали» препараты, сразу не выводя их в аптечную сеть. Однако на сегодняшний день все стабилизировалось, экономическая ситуация позволяет смотреть на обеспечение лекарственными препаратами «с оптимизмом».

Ранее министр здравоохранения отмечал, что в стране производство и поставки лекарственных средств продолжаются в плановом режиме. Он отметил, что запасаться препаратами не нужно.



В конце марта Росздравнадзор сообщал, что в России ажиотажный спрос на лекарственные средства снизился на 5—10%.



Татьяна Леухина