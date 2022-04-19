Верховный суд РТ смягчил приговор бизнесмену, которого обвинял в аферах «Татнефтехиминвест-холдинг»

Фото: "Реальное время"/ Ирина Плотникова

Юристам «Татнефтехиминвест-холдинга» не удалось вернуть на скамью подсудимых бизнесмена Роберта Ташкалова. Верховный суд Татарстана согласился с его оправданием по большинству эпизодов дела на 437 млн рублей и снизил назначенный условный срок наказания на 2 месяца, передает журналист «Реального времени».



В частности, судебная коллегия переквалифицировала действия Ташкалова по эпизоду хищения средств «Россельхозбанка» с обычного мошенничества в крупном размере (ч.3 ст. 159 УК РФ) на такое же в сфере кредитования (ч.3 ст. 159.1 УК), поскольку именно эта норма действовала на период преступления. После переквалификации Верховный суд РТ снизил наказание по этому эпизоду и озвучил окончательное наказание по совокупности двух эпизодов — 2 года и 4 месяца лишения свободы условно.

Напомним, в феврале 2022 года Вахитовский суд Казани приговорил Ташкалова к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. При этом в прениях прокуратура просила для Ташкалова 7 лет колонии общего режима.

По версии следователей ГСУ МВД Татарстана, преступления совершались на протяжении шести лет — с октября 2009 года по июль 2015-го, когда Ташкалов возглавлял ЗАО «ЯМТ+» и «ЯМТ», компании «НУРан» и «НУРан-Пласт». Статус потерпевших в уголовном деле ранее получили «Татнефтехиминвест-холдинг», «Россельхозбанк», фирма «Химик», три бывших сотрудницы обвиняемого, а также германская компания Zeppelin Reimelt GmbH и швейцарская BUSS AG. Большая часть заявленного потерпевшими ущерба связана с невозвращенными займами на создание крупного производства полимерных композиционных материалов.

В апелляции на законности приговора настаивала лишь сторона обвинения. Сам Ташкалов заявлял: «Я невиновен». По его словам, дело расследовалось с 2014 года и никаких доказательств вины так и не было получено. Адвокат осужденного просил суд об оправдании по двум оставшимся эпизодам мошенничества в крупном размере.

Представители «Татнефтехиминвест-холдинга» называли приговор в части оправдания подсудимого незаконным и необоснованным. Решение апелляционной инстанции они намерены обжаловать в кассации.

Какие доказательства легли в основу приговора и в чем обвиняют друг друга бывшие партнеры — в материале «Реального времени».