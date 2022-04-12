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Росавиация продлила ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России до 19 апреля

09:12, 12.04.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Росавиация продлила ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России до 19 апреля
Фото: realnoevremya.ru

Ограничения полетов в российские аэропорты юга и центральной части России продлили до 19 апреля, сообщили в Росавиации.

Режим временного ограничения на полеты распространяется на 11 российских аэропортов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Ограничения будут действовать до 19 апреля 03.45 мск. Остальные аэропорты России, включая международные, работают штатно.

Авиакомпаниям рекомендовано организовать транспортировку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее аналогичные ограничения продлевались до 13 апреля 2022 года. Россия закрыла часть своего воздушного пространства на юге страны с 24 февраля для гражданских самолетов в связи с проведением специальной военной операции на Украине.

Маргарита Головатенко
БизнесТранспорт

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