Адвокаты экс-министра экологии РТ: Садретдинов с 27 февраля находится в СИЗО незаконно

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Сегодня Верховный суд Татарстана приступил к рассмотрению апелляционных жалоб по делу осужденному экс-главе Буинского района и министру экологии РТ Агляму Садретдинову. Его обвинительно-оправдательный приговор обжалуют все стороны — осужденный, потерпевшие и первый зампрокурора республики Алексей Заика, передает из суда журналист «Реального времени».



На старте суда защита заявила ходатайство о немедленном освобождении осужденного из СИЗО. Адвокат Равиль Туктаров сообщил — вот уже второй месяц его клиент находится под стражей незаконно — 26 февраля истек срок его ареста, а иного судебного решения не было. В описательно-мотивировочной части приговора суд выразил намерение продлить срок ареста до вступления приговора в силу, однако в резолютивной части итогового решения про меру пресечения «забыл».

Верховный суд РТ данное ходатайство отклонил, указав — пробел в резолютивной части еще не основание для освобождения, а ранее избранная мера пресечения действует до вступления приговора Садретдинову в силу.

Согласно апелляционному представлению, Алексей Заика не согласен с оправданием Садретдинова по эпизодам взяток — «за отсутствием состава преступления». Такое решение Приволжский райсуд Казани объяснил тем, что дела по коррупционным статьям были возбуждены в СК уже после истечения по ним срока давности. По мнению первого зампрокурора, суд не принял во внимание, что перед возбуждением дел по взяткам следователи установили — Садретдинов против отказа в их возбуждении по не реабилитирующему основанию — сроку давности. Поэтому отказ в возбуждении нарушил бы право фигуранта на защиту.

Первый зампрокурора просит отменить приговор и вернуть дело на новое рассмотрение.

В свою очередь потерпевшие — сын и вдова убитого в 2003 года буинского активиста Рашита Садыкова считают незаконным как оправдание Садретдинова по четырем эпизодам взяток, так и мягкий, по их мнению, срок наказания за подстрекательство к убийству.



Адвокаты осужденного настаивают на незаконности уголовного преследования и прекращении уголовного дела. Сам Садретдинов утверждает — к давнему убийству отношения не имеет, взяток не брал.

Под стражей Аглям Садретдинов находится с июля 2020 года.

В феврале 2022-го казанский суд приговорил его к 8 годам колонии строгого режима, посчитав доказанным подстрекательство к резонансному убийству. В ночь на 3 июля 2003 года во дворе собственного дома был застрелен бывший председатель буинского комитета по защите прав потребителей, помощник депутата Госдумы РФ Рашит Садыков, неоднократно сообщавший о нарушениях в Буинском районе в федеральные и республиканские органы власти.

Как показал судебный процесс, обращения активиста и сотрудничавших с ним депутатов в начале 2000-х касались и действий главы района Агляма Садретдинова, и бизнеса Маскуда Назмиева (в 2010-м получил 4 года «строгача» за пособничество и подстрекательство к убийству Садыкова — ред.), но не ограничивались лишь этими двумя персонами.