Новак: в России временное снижение добычи нефти связано с перереструктуризацией отрасли

Сейчас российская нефтяная отрасль переживает перереструктуризацию: меняются логистика и схемы финансирования. По этой причине на рынке наблюдается волатильность, также может возникнуть временное снижение добычи, заявил вице-премьер страны Александр Новак.

По его мнению, сведения Международного энергетического агентства (МЭА) по производству нефти могут быть необъективными. Причиной является политическая позиция агентства, неоднократно призывавшего ограничить инвестиции в нефтегазовую отрасль.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Понятно, что если такие заявления делаются, то есть соответствующие установки при расчетах, экономическом анализе делаются. Это необъективно, и ОПЕК посчитал, что не готов использовать эти данные как объективные, — приводит слова вице-премьера ТАСС.

Тем временем в США будут ежедневно высвобождать из стратегических резервов 1 млн баррелей нефти на шестимесячный период. Как заявил президент страны Джо Байден, тем самым будет выделено свыше 180 млн баррелей.

Диана Жиленкова