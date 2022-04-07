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Новак допустил, что в апреле добыча нефти в России может снизиться на 4—5%

18:06, 07.04.2022
Новак допустил, что в апреле добыча нефти в России может снизиться на 4—5%
Фото: realnoevremya.ru

В текущем месяце в России добыча нефти может снизиться на 4—5%. Причиной являются смена логистики и финансовые сложности, заявил вице-премьер страны Александр Новак.

По его словам, финансовые трудности будут связаны со страхованием и с использованием судов. В то же время снижение добычи не является директивным. Новак отметил, что вопрос создания хранилищ нефти всегда находится на повестке.

— Есть определенные объемы, которые мы можем в резервуарах хранить и в трубопроводной системе, но, конечно, это совсем незначительно по отношению к тем объемам, которые мы добываем и реализуем на экспорт, — приводит слова вице-премьера «Интерфакс».

Фото: duma.gov.ru

На прошлой неделе Новак рассказал, что российская нефтяная отрасль переживает перереструктуризацию: меняются логистика и схемы финансирования. В связи с этим на рынке наблюдается волатильность.

В марте вице-премьер заявил, что добыча газа и нефти в России выполняется в полном объеме, несмотря на введенные санкции. По его словам, решения США и Британии об отказе от импорта российских нефти и нефтепродуктов повлияли на это незначительно.

Диана Жиленкова
ПромышленностьНефть

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