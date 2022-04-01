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Володин: госслужащие, выступающие против России, должны покинуть посты

14:47, 01.04.2022
Володин: госслужащие, выступающие против России, должны покинуть посты
Фото: duma.gov.ru

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что госслужащие, выступающие с обвинительными высказываниями против России в связи с проведением спецоперации на Украине, должны покинуть руководящие посты в бюджетных учреждениях культуры, образования, здравоохранения и других сфер. Об этом сообщает «РИА Новости».

Володин предложил обсудить с министрами профильных ведомств возможность кадровых решений в отношении подобных служащих.

Фото: duma.gov.ru

4 марта президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки о Вооруженных силах страны и призывы к антироссийским санкциям. В случае если ложные сведения повлекли тяжкие последствия, виновнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Дарья Акимова
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