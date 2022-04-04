Казанцы сообщили о сбросе загрязненной воды в Казанку возле Кремлевской набережной

В Минэкологии Татарстана сообщили о сбросе загрязненной воды в реку Казанку рядом с Кремлевской набережной по улицам Толстого и Подлужной. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инспекторы выехали на место происшествия, во время обследования территории сброс сточных вод не осуществлялся.

Фото: eco.tatarstan.ru

Минэкологии Татарстана направит запрос в МКУ «Комитет внешнего благоустройства Казани» о предоставлении сведений о балансодержателе этой трубы. Также материалы передадут в Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора, поскольку водный объект подлежит федеральному государственному экологическому надзору.

В марте в Актанышском районе предприятие МУП «Коммунсервис» оштрафовали на 210 тысяч рублей за нарушения природоохранного законодательства. Инспекторы Минэкологии Татарстана обнаружили превышения нормативов ПДК загрязняющих веществ при сбросе сточных вод в ручей.



Татьяна Леухина