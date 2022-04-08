С начала года в Татарстане экологи выписали штрафы на 11,4 млн рублей

По итогам I квартала 2022 года в Татарстане выявили 494 нарушения природоохранного законодательства. Выписаны административные штрафы на общую сумму в 11,4 млн рублей, сообщает Министерство экологии и природных ресурсов республики.

По данным ведомства, 489 нарушений устранили. Нанесенный окружающей среде вред оценили в 27,5 млн рублей. В правоохранительные органы направили пять материалов. По одному из них возбуждено уголовное дело по статье о незаконном предпринимательстве (ч. 1 ст. 171 УК РФ).

Фото: Максим Платонов (архив)

Так, неизвестные осуществляли добычу полезных ископаемых в период приостановки права пользования недрами в Красногорском сельском поселении Мамадышского района. Причиненный ущерб оценили в более 1,5 млн рублей.

Недавно жители столицы Татарстана сообщили о сбросе загрязненной воды в Казанку возле Кремлевской набережной. Минэкологии решило направить запрос в Комитет внешнего благоустройства города о предоставлении сведений о балансодержателе трубы.

Диана Жиленкова