Синоптики рассказали о погоде в начале следующей недели в Татарстане

В Татарстане в начале следующей недели прогнозируется теплая и сухая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В понедельник, 11 апреля, в республике ночью и утром местами туман, днем осадков не прогнозируется. Ветер юго-восточный умеренный. Днем прогнозируется до +12..+17 градусов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Во вторник также будет теплая погода, без осадков. Ночью ожидается до -1..+4 градусов, днем — +11..+16 градусов. В среду в республике прогнозируется до +15 градусов тепла.

На этой неделе метеоролог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил, что в европейской части России, на Урале и в Сибири ожидаются «погодные качели».

Татьяна Леухина