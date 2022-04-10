Синоптики предупредили татарстанцев о тумане с видимостью 500 м и менее

Синоптики предупредили татарстанцев о сохранении неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Днем 10 апреля, ночью и утром 11 апреля местами на территории Татарстана и в Казани сохранится туман с видимостью 500 м и менее.



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По прогнозу синоптиков, в начале следующей недели прогнозируется теплая и сухая погода. В понедельник, 11 апреля, без осадков, до +12..+17 градусов.



Татьяна Леухина