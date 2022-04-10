В казанском аэропорту задержаны 11 рейсов — в городе наблюдается туман

Фото: Максим Платонов

В аэропорту Казани в настоящее время задержаны 11 рейсов на вылет и прилет. В нескольких районах города наблюдается туман.

По данным табло на сайте аэропорта, среди задержанных авиарейсов на вылет из столицы Татарстана оказались три до Москвы, два до Санкт-Петербурга и один до Екатеринбурга. Прилететь в Казань позднее вынуждены будут два самолета из северной столицы и по одному из Сочи, Москвы и Махачкалы.

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Сегодня синоптики предупредили татарстанцев о сохранении неблагоприятных погодных условий. Днем 10 апреля, ночью и утром 11 апреля местами на территории республики и в Казани сохранится туман с видимостью 500 м и менее.



Дарья Акимова