Новости общества

21:28 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Количество задержанных в аэропорту Казани рейсов снизилось до четырех

20:53, 10.04.2022
Количество задержанных в аэропорту Казани рейсов снизилось до четырех
Фото: Максим Платонов

На 20:50 в аэропорту Казани количество задержанных авиарейсов снизилось до четырех. Об этом свидетельствуют данные табло на сайте аэропорта.

Все эти самолеты должны были вылететь из столицы Татарстана. Из них два рейса — до Москвы, один — до Екатеринбурга и еще один — до Санкт-Петербурга. Задержанных на прилет не осталось.

Фото: Максим Платонов

Сегодня на 18:30 в казанском аэропорту оказались задержаны 11 рейсов на вылет и прилет. В нескольких районах города наблюдался туман.

Дарья Акимова
Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также