Количество задержанных в аэропорту Казани рейсов снизилось до четырех

Фото: Максим Платонов

На 20:50 в аэропорту Казани количество задержанных авиарейсов снизилось до четырех. Об этом свидетельствуют данные табло на сайте аэропорта.

Все эти самолеты должны были вылететь из столицы Татарстана. Из них два рейса — до Москвы, один — до Екатеринбурга и еще один — до Санкт-Петербурга. Задержанных на прилет не осталось.

Фото: Максим Платонов

Сегодня на 18:30 в казанском аэропорту оказались задержаны 11 рейсов на вылет и прилет. В нескольких районах города наблюдался туман.



Дарья Акимова