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За год работы по содержанию фонтанов в Казани подорожали на 5 миллионов рублей

12:43, 11.04.2022
За год работы по содержанию фонтанов в Казани подорожали на 5 миллионов рублей
Фото: realnoevremya.ru

Комитет внешнего благоустройства исполкома Казани объявил тендер на содержание городских фонтанов в этом году. Начальная цена договора — 24,1 млн рублей. Источником финансирования выступает бюджет столицы Татарстана.

В список вошли объекты, расположенные в следующих точках города:

  • площадь и озеро Нижний Кабан возле театра Камала;
  • Булак;
  • Ленинский сад;
  • Театр оперы и балета имени Мусы Джалиля;
  • площадь Султан-Галиева;
  • сад имени Кирова;
  • парк Тысячелетия;
  • улица Петербургская;
  • Советская площадь;
  • сквер Тинчурина;
  • сад Столярова;
Фото: Максим Платонов
  • парк «Крылья Советов»;
  • три фонтана на улице Баумана — «Лягушка», «Голуби» и «Русалка»;
  • улица Миславского;
  • сквер «Стамбул»;
  • парк Горького;
  • Лядской сад;
  • территория возле ДК им. Саид-Галеева в Дербышках;
  • сквер Славы;
  • фонтан в Горкинском и Ометьевском лесопарках;
  • водопад в сквере «Чишмяле» на улице Фучика;
  • бульвар «Белые цветы»;
  • сквер «Карбышева»;
  • парк Петрова на улице Халтурина;
  • сквер «Белинского»;
  • ДК железнодорожников в поселке Юдино.

Работы по содержанию фонтанов включают в себя: разборку и монтаж консервации объектов, сезонный монтаж и демонтаж оборудования, промывку поверхности плит фонтанов и композиций, удаление ила и грязи, очистку всасывающих окон, напорных форсунок от мусора и тины по мере необходимости, сбор и вывоз мусора, контроль за техническим состоянием оборудования и др. Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта по 31 октября 2022 года.

В прошлом году на содержание фонтанов в Казани предусмотрели 19,1 млн рублей. Таким образом, комплекс необходимых работ подорожал на 5 млн рублей. В парке имени Горького на содержание фонтанов выделили 2,2 млн рублей, на площади у театра имени Камала — 2,3 миллиона.

В феврале сообщалось, что в этом году в столице Татарстана обновят техническое оснащение пяти фонтанов и фонтанных комплексов. Сегодня уже на 24 элементах фонтанного комплекса на Булаке заменили светодиодные модули светильников.

    Диана Жиленкова
    ОбществоИнфраструктура Татарстан

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