За год работы по содержанию фонтанов в Казани подорожали на 5 миллионов рублей
Комитет внешнего благоустройства исполкома Казани объявил тендер на содержание городских фонтанов в этом году. Начальная цена договора — 24,1 млн рублей. Источником финансирования выступает бюджет столицы Татарстана.
В список вошли объекты, расположенные в следующих точках города:
- площадь и озеро Нижний Кабан возле театра Камала;
- Булак;
- Ленинский сад;
- Театр оперы и балета имени Мусы Джалиля;
- площадь Султан-Галиева;
- сад имени Кирова;
- парк Тысячелетия;
- улица Петербургская;
- Советская площадь;
- сквер Тинчурина;
- сад Столярова;
- парк «Крылья Советов»;
- три фонтана на улице Баумана — «Лягушка», «Голуби» и «Русалка»;
- улица Миславского;
- сквер «Стамбул»;
- парк Горького;
- Лядской сад;
- территория возле ДК им. Саид-Галеева в Дербышках;
- сквер Славы;
- фонтан в Горкинском и Ометьевском лесопарках;
- водопад в сквере «Чишмяле» на улице Фучика;
- бульвар «Белые цветы»;
- сквер «Карбышева»;
- парк Петрова на улице Халтурина;
- сквер «Белинского»;
- ДК железнодорожников в поселке Юдино.
Работы по содержанию фонтанов включают в себя: разборку и монтаж консервации объектов, сезонный монтаж и демонтаж оборудования, промывку поверхности плит фонтанов и композиций, удаление ила и грязи, очистку всасывающих окон, напорных форсунок от мусора и тины по мере необходимости, сбор и вывоз мусора, контроль за техническим состоянием оборудования и др. Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта по 31 октября 2022 года.
В прошлом году на содержание фонтанов в Казани предусмотрели 19,1 млн рублей. Таким образом, комплекс необходимых работ подорожал на 5 млн рублей. В парке имени Горького на содержание фонтанов выделили 2,2 млн рублей, на площади у театра имени Камала — 2,3 миллиона.
В феврале сообщалось, что в этом году в столице Татарстана обновят техническое оснащение пяти фонтанов и фонтанных комплексов. Сегодня уже на 24 элементах фонтанного комплекса на Булаке заменили светодиодные модули светильников.
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