За год работы по содержанию фонтанов в Казани подорожали на 5 миллионов рублей

Комитет внешнего благоустройства исполкома Казани объявил тендер на содержание городских фонтанов в этом году. Начальная цена договора — 24,1 млн рублей. Источником финансирования выступает бюджет столицы Татарстана.

В список вошли объекты, расположенные в следующих точках города:

площадь и озеро Нижний Кабан возле театра Камала;

Булак;

Ленинский сад;

Театр оперы и балета имени Мусы Джалиля;

площадь Султан-Галиева;

сад имени Кирова;

парк Тысячелетия;

улица Петербургская;

Советская площадь;

сквер Тинчурина;

сад Столярова;

Фото: Максим Платонов

парк «Крылья Советов»;

три фонтана на улице Баумана — «Лягушка», «Голуби» и «Русалка»;

улица Миславского;

сквер «Стамбул»;

парк Горького;

Лядской сад;

территория возле ДК им. Саид-Галеева в Дербышках;

сквер Славы;

фонтан в Горкинском и Ометьевском лесопарках;

водопад в сквере «Чишмяле» на улице Фучика;

бульвар «Белые цветы»;

сквер «Карбышева»;

парк Петрова на улице Халтурина;

сквер «Белинского»;

ДК железнодорожников в поселке Юдино.

Работы по содержанию фонтанов включают в себя: разборку и монтаж консервации объектов, сезонный монтаж и демонтаж оборудования, промывку поверхности плит фонтанов и композиций, удаление ила и грязи, очистку всасывающих окон, напорных форсунок от мусора и тины по мере необходимости, сбор и вывоз мусора, контроль за техническим состоянием оборудования и др. Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта по 31 октября 2022 года.

В прошлом году на содержание фонтанов в Казани предусмотрели 19,1 млн рублей. Таким образом, комплекс необходимых работ подорожал на 5 млн рублей. В парке имени Горького на содержание фонтанов выделили 2,2 млн рублей, на площади у театра имени Камала — 2,3 миллиона.

В феврале сообщалось, что в этом году в столице Татарстана обновят техническое оснащение пяти фонтанов и фонтанных комплексов. Сегодня уже на 24 элементах фонтанного комплекса на Булаке заменили светодиодные модули светильников.

Диана Жиленкова