В Казани на содержание фонтанов потратят более 19 млн рублей

В Казани на содержание фонтанов потратят 19 196 817 рублей. Соответствующий документ представлен на сайте единой информационной системы в сфере закупок.

Разместила заявку Дирекция по конкурентной политике и закупкам города Казани.

В Центральном парке культуры и отдыха им. Горького содержание фонтанов обойдется в 2,2 млн рублей. В 1,2 млн — на протоке Булака. На площади у театра им. Камала — в 2,3 млн. В парке «Крылья Советов» потратят 1,6 млн рублей. На озере Нижний Кабан у театра им. Камала выделят 2,2 млн рублей. Кроме того, в список вошли остальные фонтаны города.

Из документов следует, что фонтаны должны работать не менее 12 и не более 13 часов за сутки.

Дата окончания подачи заявок — 26 марта текущего года.

Фонтаны прекратили работу 1 октября прошлого года. Рабочие откачали воду и подготовились к зимней консервации фонтанов.

