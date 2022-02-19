В этом году в Казани отремонтируют пять фонтанов
В текущем году в столице Татарстана обновят техническое оснащение у пяти фонтанов и фонтанных комплексов. Об этом рассказали в мэрии города.
На сегодняшний день уже на 24 элементах фонтанного комплекса на Булаке заменили светодиодные модули светильников. Подобная работа проделана и на фонтанах в парке имени Горького. Тем временем у фонтанов вблизи театра имени Камала выполнили монтаж новой фанеры.
В парке «Крылья Советов» планируют отремонтировать насосы и электродвигатели фонтана, а у фонтана в парке Тысячелетия планируется ремонт насосного оборудования.
В ноябре Комитет внешнего благоустройства исполкома Казани объявил тендер на ремонт городских фонтанов. На эти цели предусмотрели 5,9 млн рублей. Напомним, все фонтаны города были закрыты на зиму в начале ноября.
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