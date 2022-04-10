В МИД России заявили о расширении списка нежелательных лиц из ЕС и США при необходимости

Замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил. что при необходимости Москва может расширить список нежелательных лиц из Евросоюза и США. Об этом сообщает «РИА Новости».

По его словам, у России есть свой список тех, кого власти считают нежелательными лицами. Вершинин отметил, что его периодически перелистывают и добавляют тех, кого необходимо.

Фото: mid.ru

В конце марта глава МИД Сергей Лавров сообщил, что в России разрабатывают проект указа об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями ряда иностранных государств. Документ предусматривает ряд ограничений на въезд на территорию российского государства. 4 апреля президент страны Владимир Путин подписал указ об этих мерах.



Дарья Акимова