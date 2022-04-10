Мизинцев: за сутки из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР эвакуированы почти 19 тысяч человек

Начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев заявил, что за прошедшие сутки российские военные без помощи Киева эвакуировали из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик в Россию почти 18 668 человек, из них — 2 910 детей. Об этом сообщается на сайте Минобороны РФ.

По его словам, всего с начала спецоперации эвакуированы 723 102 человека, из которых 138 063 ребенка. Госграницу России пересекли 93 334 автомобиля, из них за сутки — 3 185.

Помимо этого, из Мариуполя через гуманитарный коридор в восточном направлении без помощи Украины от националистов удалось спасти 134 963 человека, в том числе за истекшие сутки — 664. Также Мизинцев рассказал, что за сутки поступило 982 обращения для эвакуации в Россию на горячую линию Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию, к властям, в общественные организации, и к родственникам, проживающим в стране, всего — 2 744 605 запроса.

Фото: скриншот видео Минобороны России

Накануне в Минобороны рассказали, что из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР эвакуировали 26,6 тысячи человек. Из Мариуполя вывезли 716 человек.

Дарья Акимова