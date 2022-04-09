Минобороны России: за сутки из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР эвакуировано 26,6 тысячи человек

Фото: скриншот видео Минобороны России

В Минобороны России заявили, что за прошедшие сутки без участия украинских властей из Донецкой и Луганской народных республик, а также опасных районов Украины эвакуированы в Россию 26 676 человек, из них 3 447 детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

По словам начальника Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаила Мизинцева, с начала спецоперации эвакуировали 704 434 человека, из них 135 153 — дети. Госграницу России пересекли более 90,1 тысячи машин, в том числе 3,1 тысячи за прошедшие сутки.

Кроме того, из Мариуполя через гуманитарный коридор в восточном направлении без участия украинской стороны от беспредела националистов удалось спасти 134 299 человек, в том числе за эти сутки — 716. Мизинцев отметил, что значительная часть населения, удерживаемая националистами в украинских городах, ищет возможности эвакуироваться в Россию. Об этом говорят звонки на горячую линию, обращения в федеральные органы исполнительной власти, общественные организации, к российским родственникам и знакомым.

Также сообщается, что в украинских портах продолжают оставаться заблокированными 77 иностранных судов из 18 государств.

Фото: vk.com/dnr_online_su

Накануне сообщалось, что за сутки из ДНР, ЛНР и опасных районов Украины эвакуировались в Россию 19 612 человек, из них 3 356 детей. Из Мариуполя вывезли 758 человек.

Дарья Акимова