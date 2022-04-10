11 апреля в Челнах отключат светофор на пересечении проспектов Автозаводский — Московский
11 апреля в Набережных Челнах будет отключен светофор на пересечении проспектов: Автозаводский — Московский. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
Отключение запланировано с 8:00 до 17:00. Оно связано с с ремонтными работами электрических сетей.
В январе в Челнах отключали три светофора. Это было связано с плановыми работами. В том же месяце в Казани появился первый светофор, который оборудован звуковыми сигнализаторами с голосовым сообщением.
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