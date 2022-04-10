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11 апреля в Челнах отключат светофор на пересечении проспектов Автозаводский — Московский

19:17, 10.04.2022
11 апреля в Челнах отключат светофор на пересечении проспектов Автозаводский — Московский
Фото: Максим Платонов

11 апреля в Набережных Челнах будет отключен светофор на пересечении проспектов: Автозаводский — Московский. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Отключение запланировано с 8:00 до 17:00. Оно связано с с ремонтными работами электрических сетей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В январе в Челнах отключали три светофора. Это было связано с плановыми работами. В том же месяце в Казани появился первый светофор, который оборудован звуковыми сигнализаторами с голосовым сообщением.

Дарья Акимова
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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