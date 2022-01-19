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В Казани появился первый светофор с голосовым сообщением

10:36, 19.01.2022
В Казани появился первый светофор с голосовым сообщением
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани появился первый светофор, который оборудован звуковыми сигнализаторами с голосовым сообщением. Об этом сообщает Комитет по транспорту города в своем телеграм-канале.

В отличие от уже имеющихся звуковых сигнализаторов на 103 казанских перекрестках этот сообщает о возможности перехода конкретной улицы.

Установили светофор в рамках пилотного проекта в Московском районе Казани, на перекрестке улиц Кулахметова и Шамиля Усманова. Это расположение выбрали неслучайно, так как поблизости расположен реабилитационный центр Всероссийского общества слепых. Отмечается, что оборудование светофора голосовым сообщением сделано для повышения удобства и безопасности маломобильных групп населения.

В ноябре прошлого года в Набережных Челнах на опасных участках дорог стали устанавливать ограждения и светофоры. Это сделали после многочисленных просьб граждан, а также резонансных ДТП.

Дарья Акимова
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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