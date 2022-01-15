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16 января в Челнах не будут работать три светофора

19:16, 15.01.2022
16 января в Челнах не будут работать три светофора
Фото: realnoevremya.ru

16 января в Набережных Челнах с 9 до 18 часов будут отключены три светофора. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Один не будет работать на пересечении Московского проспекта с Автозаводским проспектом. Второй отключат на пересечении Московского проспекта с проспектом Дружбы Народов, третий — на пересечении Московского проспекта с проспектом Беляева.

Это связано с плановыми работами.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В августе 2021 года в Набережных Челнах отключали светофор на пересечении проспекта Чулман и улицы Нариманова. Связано это было с выключением электроэнергии.

Дарья Акимова
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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