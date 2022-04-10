Президентские выборы в Южной Осетии признаны состоявшимися

Проходящие в это воскресенье выборы президента Южной Осетии признаны состоявшимися. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя Центризбиркома республики Игоря Чочиева.

По его словам, одно из условий для признания выборов состоявшимися, это когда в голосовании примут участие 50% граждан, внесенных в избирательные списки, плюс один избиратель. Явка на них превысила 50%.

На пост главы Южной Осетии претендуют пять кандидатов. Это нынешний президент Анатолий Бибилов, лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев, депутат Гарри Мулдаров, бывший депутат парламента Дмитрий Тасоев и вице-спикер парламента Александр Плиев.

Фото: realnoevremya.ru

В начале апреля Бибилов заявил, что республика намерена войти в состав России. Как рассказал первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, соответствующий референдум может пройти в мае — июне.

Позднее в МИД России призвали не торопиться обсуждать проведение референдума о вхождении Южной Осетии в состав страны. Там отметили, что следует дождаться результатов президентских выборов в республике.

Дарья Акимова