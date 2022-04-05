В МИД России призвали не торопиться обсуждать проведение референдума о вхождении Южной Осетии в состав страны

Прежде чем говорить о референдуме по вхождению Южной Осетии в состав России, следует дождаться результатов президентских выборов в республике. Такое мнение выразил замглавы МИД России Андрей Руденко.

Он напомнил, что в Южной Осетии 10 апреля состоятся президентские выборы. После того, как результаты станут известны, можно будет говорить о референдуме и реакции международного сообщества, в том числе США.

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— Раньше времени, наверное, не стоит об этом, — приводит слова Руденко «Интерфакс».

На прошлой неделе президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что республика намерена войти в состав России. Как рассказал первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, соответствующий референдум может пройти в мае — июне.

Для запуска процедуры подготовки к референдуму по вхождению в состав России правительство Южной Осетии должно обратиться в Верховный суд. Затем начнется подготовка, и власти назначат дату референдума. Однако в США его признавать не намерены.

Диана Жиленкова