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Референдум о вхождении Южной Осетии в состав России может пройти в мае-июне

08:34, 31.03.2022
Референдум о вхождении Южной Осетии в состав России может пройти в мае-июне
Фото: pixabay.com

Референдум о вхождении Южной Осетии в состав России может пройти в мае-июне, сообщил ТАСС первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Он указал, что референдум состоится после проведения выборов президента республики. 10 апреля, когда будут проходить выборы, уже будут понятны сроки: «После выборов, приведения к присяге президента, он проведет эту процедуру. Я думаю, что она займет не много времени — май-июнь».

Водолацкий назвал присоединение Южной Осетии к России мечтой многих жителей с 2008 года.

Вчера президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что республика намерена войти в состав России. В ближайшее время состоится референдум о вопросе присоединения к России.

Сенатор, замглавы комиссии ЕР по международному сотрудничеству Андрей Климов заявил, что российское законодательство предусматривает процедуру принятия в состав страны государств в качестве субъектов. Для этого нужно, чтобы осетинский народ выразил свою волю через референдум.

    Маргарита Головатенко
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