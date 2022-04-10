Глава РХБЗ ВС Кириллов: Запад блокирует инициативы России по биологическому оружию

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Запад блокирует инициативы России по Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов.



По его словам, российская сторона постоянно прикладывает усилия, чтобы создать юридически обязывающий механизм проверки в рамках конвенции. Тем не менее, инициатива с 2001 года блокируется коллективным Западом во главе с США.

Кириллов охарактеризовал отсутствие механизма скорее как «совместное политическое заявление» стран-участниц, чем к полномасштабный договор.

Он упомянул, что в конвенции нет конкретного «перечня патогенных биологических агентов (ПБА), токсинов и критических технологий, имеющих отношение к предмету договора, а также возможность двоякого толкования некоторых положений договора», сообщает RT.

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Возле здания посольства США в Ереване накануне состоялась акция против биолабораторий, которые финансирует Пентагон. Участники демонстрации надели респираторы и принесли с собой плакаты с такими надписями, как «Нет вирусам!», «Нет биологическому оружию!» и «Армения — не поле для опытов». Участники акции требовали допустить в биолаборатории международных наблюдателей и выяснить, не разрабатываются ли там опасные патогены, как на Украине.

В начале апреля стало известно, что в Луганской народной республике обнаружили признаки возможных бактериологических диверсий на территории школы.

Маргарита Головатенко