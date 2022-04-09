В Ереване прошла акция против финансируемых Пентагоном биолабораторий

Фото: Максим Платонов

Возле здания посольства США в Ереване состоялась акция против биолабораторий, которые финансирует Пентагон. Участники демонстрации надели респираторы и принесли с собой плакаты с такими надписями, как «Нет вирусам!», «Нет биологическому оружию!» и «Армения — не поле для опытов».

Участники акции требовали допустить в биолаборатории международных наблюдателей и выяснить, не разрабатываются ли там опасные патогены, как на Украине, передает RT.

Недавно в Минобороны России сообщили, что важным результатом спецоперации на Украине стало прекращение деятельности биолабораторий. Также в распоряжении ведомства оказалась переписка сына американского президента Джо Байдена — Хантера Байдена с сотрудниками Управления по снижению угрозы Минобороны США и подрядных организаций Пентагона на Украине. Подробнее — в материале «Реального времени».

Диана Жиленкова