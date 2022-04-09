Новости происшествий

16:32 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Ереване прошла акция против финансируемых Пентагоном биолабораторий

15:59, 09.04.2022 1
В Ереване прошла акция против финансируемых Пентагоном биолабораторий
Фото: Максим Платонов

Возле здания посольства США в Ереване состоялась акция против биолабораторий, которые финансирует Пентагон. Участники демонстрации надели респираторы и принесли с собой плакаты с такими надписями, как «Нет вирусам!», «Нет биологическому оружию!» и «Армения — не поле для опытов».

Участники акции требовали допустить в биолаборатории международных наблюдателей и выяснить, не разрабатываются ли там опасные патогены, как на Украине, передает RT.

Недавно в Минобороны России сообщили, что важным результатом спецоперации на Украине стало прекращение деятельности биолабораторий. Также в распоряжении ведомства оказалась переписка сына американского президента Джо Байдена — Хантера Байдена с сотрудниками Управления по снижению угрозы Минобороны США и подрядных организаций Пентагона на Украине. Подробнее — в материале «Реального времени».

Диана Жиленкова
Происшествия

Новости партнеров

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:07
    И правильно, распространяют тут всякий ковид
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также