В Турции планируют создать авиакомпанию только для российских туристов

Фото: Максим Платонов

Власти Турции рассматривают возможность создать новую авиакомпанию, которая занималась бы исключительно перевозкой российских туристов на курорты. По данным Sabah, она будет базироваться в аэропорту Антальи.

Для новой авиакомпании могут привлечь самолеты, которые не имеют рисков попасть под вторичные санкции, а также страховых рисков. Вероятно, это будут воздушные суда одной или нескольких турецких авиакомпаний, которые временно передадут воздушные суда в аренду новому перевозчику.

Фото: Максим Платонов

Как сообщает турецкое издание, окончательного решения пока нет.

Недавно руководитель Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что Россия и Турция работают над постепенным восстановлением полетных программ к майским праздникам.