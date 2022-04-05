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Полетные программы в Турцию могут восстановить к майским праздникам

09:48, 05.04.2022
Полетные программы в Турцию могут восстановить к майским праздникам
Фото: Максим Платонов

Россия и Турция работают над постепенным восстановлением полетных программ к майским праздникам, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова по итогам телефонного разговора с министром культуры и туризма Турции Мехметом Нури Эрсоем.

— Работаем над тем, чтобы создать условия для проведения предстоящего туристического сезона и в течение апреля, к майским праздникам, постепенно восстановить полетные программы, — приводит ТАСС ее слова.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее Догузова информировала о совместной работе Ростуризма, Минтранса, Росавиации и зарубежных коллег над выстраиванием новых логистических цепочек.

Маргарита Головатенко
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