Полетные программы в Турцию могут восстановить к майским праздникам

Фото: Максим Платонов

Россия и Турция работают над постепенным восстановлением полетных программ к майским праздникам, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова по итогам телефонного разговора с министром культуры и туризма Турции Мехметом Нури Эрсоем.



— Работаем над тем, чтобы создать условия для проведения предстоящего туристического сезона и в течение апреля, к майским праздникам, постепенно восстановить полетные программы, — приводит ТАСС ее слова.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее Догузова информировала о совместной работе Ростуризма, Минтранса, Росавиации и зарубежных коллег над выстраиванием новых логистических цепочек.

Маргарита Головатенко