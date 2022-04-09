Глава МВД России подписал соглашение о сотрудничестве с коллегами из ДНР и ЛНР

Глава МВД России Владимир Колокольцев подписал соглашение о сотрудничестве ведомств с коллегами из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Алексеем Диким и Игорем Корнетом, сообщает RT.



— Таким образом положено начало формированию прочной нормативной базы для эффективного взаимодействия правоохранительных органов России, ДНР и ЛНР в сфере борьбы с преступностью, охраны общественного порядка, защиты прав граждан, — сказано в заявлении на сайте российского МВД.

Стороны договорились скоординировать усилия по многим направлениям деятельности, в числе которых предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие различных преступлений.

Фото: realnoevremya.ru

Накануне замначальника Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор Олег Кадочников сообщал, что свыше 18 тысяч прибывших в экстренном порядке жителей Украины, Донецкой и Луганской народных республик приняты в гражданство России. По его словам, паспорта получили уже порядка 12 тысяч человек. По данным ведомства, некоторые из прибывших переселенцев находятся в более чем 800 пунктах временного размещения, где проживают около 25 тысяч человек, включая 10,5 тысячи детей.

Маргарита Головатенко