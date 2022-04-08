МВД России: около 12 тысяч жителей Украины, ДНР и ЛНР получили российские паспорта
Свыше 18 тысяч прибывших в экстренном порядке жителей Украины, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) приняты в гражданство России. Такие данные привел замначальника Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор Олег Кадочников.
По его словам, паспорта получили уже порядка 12 тысяч человек. По данным ведомства, некоторые из прибывших переселенцев находятся в более чем 800 пунктах временного размещения, где проживают около 25 тысяч человек, включая 10,5 тысячи детей, передает ТАСС.
На прошлой неделе сообщалось, что за первые два месяца 2022 года более 84 тысяч иностранцев получили гражданство России. Это на 15 тысяч человек меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Всего в 2021 году российское гражданство получили 735,4 тысячи иностранцев, что стало абсолютным рекордом как минимум с 2000 года. Наиболее часто гражданство России получали жители Украины, ДНР и ЛНР, Таджикистана, Казахстана и др.
В Татарстане же в прошлом году российское гражданство получили 7 598 человек. Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».
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