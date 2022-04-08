МВД России: около 12 тысяч жителей Украины, ДНР и ЛНР получили российские паспорта

Свыше 18 тысяч прибывших в экстренном порядке жителей Украины, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) приняты в гражданство России. Такие данные привел замначальника Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор Олег Кадочников.



По его словам, паспорта получили уже порядка 12 тысяч человек. По данным ведомства, некоторые из прибывших переселенцев находятся в более чем 800 пунктах временного размещения, где проживают около 25 тысяч человек, включая 10,5 тысячи детей, передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На прошлой неделе сообщалось, что за первые два месяца 2022 года более 84 тысяч иностранцев получили гражданство России. Это на 15 тысяч человек меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Всего в 2021 году российское гражданство получили 735,4 тысячи иностранцев, что стало абсолютным рекордом как минимум с 2000 года. Наиболее часто гражданство России получали жители Украины, ДНР и ЛНР, Таджикистана, Казахстана и др.

В Татарстане же в прошлом году российское гражданство получили 7 598 человек. Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».

Диана Жиленкова