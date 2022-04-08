Роспотребнадзор обнаружил сальмонеллу в некоторой продукции Kinder
Роспотребнадзор обнаружил сальмонеллу в некоторой пищевой продукции Kinder. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Salmonella Typhimurium обнаружили в Kinder happy moments, Kinder circus, Kinder mix, Kinder uovo maxi, schokobons, Мix cross cat kinder, Нappy snack.
Роспотребнадзор принимает меры по выявлению и изъятию из оборота указанной пищевой продукции, передает ТАСС.
Ранее итальянская компания Ferrero сообщила об отзыве шоколадных яиц Kinder из-за возможного риска заражения сальмонеллой. Отозваны были партии, которые производились на заводе в бельгийском Арлоне.
В начале февраля Управление Роспотребнадзора по Татарстану проверило казанский детский сад №373, где дети заразились сальмонеллезом. С 18 по 28 января поступило шесть экстренных извещений на случаи кишечной инфекции среди детей, посещающих четыре разные группы, в том числе у двоих детей из одной семьи. Ведомство обнаружило факты несоблюдения санитарно-дезинфекционного режима в группах и пищеблоке, использования кухонной посуды не по назначению, некачественного мытья и обработки кухонного и разделочного инвентаря.
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