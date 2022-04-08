В Казани в пятницу вечером образовались 8-балльные пробки
В Казани образовались 8-балльные пробки в пятницу вечером. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Карт».
Движение затруднено на улицах Николая Ершова, Космонавтов, Аграрной, Гвардейской, Закиева. Пробки образовались на улицах Тукая, Лево-Булачной, Пушкина, Декабристов, Амирхана.
Заторы наблюдаются на улицах Болотникова, Восстания, на Горьковском шоссе, на улицах Тэцевской, Петра Витера, Максимова.
Утром в Казани на улице Мира (в сторону поселка Дербышки) произошло ДТП. На этом участке дороги образовались заторы.
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