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В Казани в пятницу вечером образовались 8-балльные пробки

17:44, 08.04.2022 1
В Казани в пятницу вечером образовались 8-балльные пробки
Фото: скриншот

В Казани образовались 8-балльные пробки в пятницу вечером. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Карт».

Движение затруднено на улицах Николая Ершова, Космонавтов, Аграрной, Гвардейской, Закиева. Пробки образовались на улицах Тукая, Лево-Булачной, Пушкина, Декабристов, Амирхана.

Заторы наблюдаются на улицах Болотникова, Восстания, на Горьковском шоссе, на улицах Тэцевской, Петра Витера, Максимова.

Утром в Казани на улице Мира (в сторону поселка Дербышки) произошло ДТП. На этом участке дороги образовались заторы.

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18:58
    Перегрелись на солнышке)
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