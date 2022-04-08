В Казани на улице Мира произошло ДТП с участием легковушки — на месте собралась пробка

В Казани на улице Мира в сторону поселка Дербышки произошло ДТП. Об этом «Реальному времени» сообщил очевидец.

Авария произошла около ЖК «Беседа». Одна из машин перегородила две полосы движения. По данным сервиса «Яндекс.Карты», на этом участке дороги образовались заторы. Движение затруднено до пересечения с улицей Каштановой.

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В целом пробки по городу оцениваются в 5 баллов. Движение осложнено на улицах Тихомирнова, Пушкина, Павлюхина, Гвардейской, Патриса Лумумбы, Аделя Кутуя, Аграрной, проспекте Победы и др.

За последние сутки в Казани произошло 174 ДТП, в том числе два наезда на пешехода, четыре столкновения и одно опрокидывание. Задержаны 11 водителей, которые управляли автомобилем в нетрезвом виде.

Диана Жиленкова