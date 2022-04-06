В Татарстане для вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР провели ярмарку вакансий — видео

Сегодня в Татарстане на базе санатория «Васильевский» организовали ярмарку вакансий для оказания помощи в трудоустройстве вынужденным переселенцам из Луганской и Донецкой народных республик. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Служба занятости развернула консультационный пункт, провела анкетирование граждан. По итогам опросов специалисты сформировали перечень вакансий. Для участия в ярмарке отобрали именно те предприятия, которые могут предложить рабочие места, соответствующие навыкам и пожеланиям граждан.

Аналогичные ярмарки будут проводиться регулярно. Консультационный пункт продолжит работу.

Сегодня казанская префектура «Старый город» объявила сбор гуманитарной помощи вынужденным переселенцам из Донбасса и с Украины. Жители столицы республики могут принести одежду, обувь, стиральный порошок, мыло кусковое, шампунь, гель для душа, зубную пасту и многое другое.



Татьяна Леухина