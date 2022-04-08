ВТБ в Татарстане за первый квартал увеличил продажи ипотеки на 85%

По итогам первого квартала 2022 года ипотечные заемщики ВТБ в Татарстане оформили около 3,5 тысяч кредитов на 12,4 млрд рублей, что на 85% превышает результат за январь-март прошлого года. В целом по России ВТБ нарастил продажи ипотеки на четверть — до 272 млрд рублей.

На фоне резкого роста ключевой ставки и ценовых параметров кредитов на рынке фокус внимания клиентов сместился в сторону программ с господдержкой. Доля таких сделок в общем объеме продаж ВТБ в Татарстане выросла с 40% в январе до 63% в марте. Основной объем выдач в первом квартале — 34% — пришелся на «семейную ипотеку». В рамках этой программы ВТБ выдал жителям республики около 1 тысячи кредитов на 4,2 млрд рублей. По ипотеке с господдержкой для новостроек (запущена в 2020 году) банк за 3 первых месяца предоставил финансирование на сумму свыше 2 млрд рублей.

«Татарстан уже исторически на протяжении последних лет входит в тройку лидеров региональных подразделений ВТБ по объёмам и динамике роста жилищного кредитования. Факторами, обеспечивающими нам столь успешное развитие бизнеса по данному направлению, являются активно развивающийся в республике рынок жилой недвижимости и сильная профессиональная команда ипотечных специалистов ВТБ. В текущих условиях, когда вслед за резким ростом ключевой ставки значительно выросли ценовые параметры базовых ипотечных программам банков, мы наблюдаем на рынке перераспределения спроса. В сегменте вторичного жилья фиксируется «охлаждение» продаж, а спрос клиентов сместился на программы господдержки, по которым условия кредитования по-прежнему остаются на сегодня самыми выгодными», — прокомментировала управляющий ВТБ в Татарстане, вице-президент банка Марьям Давлетшина.

По оценкам ВТБ, модернизация госпрограммы усилит эффект по перераспределению спроса населения в сторону программ с господдержкой. Для заемщиков, которым в текущих условиях предстоит решить жилищный вопрос за счет приобретения недвижимости у застройщика, по-прежнему сохраняются доступные условия кредитования. Кроме того, число потенциальных клиентов расширится за счет увеличения максимальных сумм кредитов вдвое. В результате уже во втором квартале ВТБ может нарастить выдачи в России по всем программам льготной ипотеки на 40% — почти до 160 млрд рублей. Доля таких сделок в общем объеме продаж увеличится в два раза — до 80%. По оценкам банка, общерыночные выдачи ипотеки в этом сегменте во втором квартале покажут схожие темпы. Одновременно продолжит «охлаждаться» ипотека на вторичном рынке, прогнозируют эксперты банка.

ВТБ первым на рынке начал работать по новым условиям льготной ипотеки. Клиенты могут подать заявку на жилищный кредит в офисах и на сайте банка. Для заемщиков, использующих сервисы безопасных расчетов и электронной регистрации на сделке, банк предлагает дисконт в размере 0,3 пп. Таким образом, минимальная ставка по обновленной госпрограмме для клиентов ВТБ составит 11,7%. Льготные параметры распространяются на покупку квартир, а также готовых жилых домов у застройщика.

Банк ВТБ (ПАО)

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