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Борисов: российские авиаперевозчики подтвердили заинтересованность в Ту-214

20:12, 31.03.2022
Борисов: российские авиаперевозчики подтвердили заинтересованность в Ту-214
Фото: wikipedia.org

Российские авиаперевозчики подтвердили заинтересованность в самолете Ту-214. Об этом заявил вице-премьер страны Юрий Борисов.

По его словам, воздушное судно демонстрирует хорошие летно-технические характеристики. Для организации более массового серийного производства предусмотрены дополнительные средства.

Фото: tupolev.ru

Увеличить производство компонентов для самолета нужно предприятиям Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК), концерну КРЭТ и «Технодинамике», передает ТАСС.

На прошлой неделе Борисов в ходе рабочей поездки на Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова сообщил, что Россия обсуждает возможность производства минимум 10 самолетов Ту-214 на данном предприятии в год. По его словам, стоит вопрос о возможности использования Ту-214 российскими авиакомпаниями, такими как «Аэрофлот», Red Wings.

Диана Жиленкова
ОбществоПромышленность Татарстан

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