Послы стран Евросоюза согласовали новый пакет антироссийских санкций
Послы стран Евросоюза одобрили пятый пакет санкций против России. В нем предусматриваются ограничения в отношении физлиц и финансовых учреждений, а также вводится эмбарго на импорт угля из РФ и поставки высокотехнологичных товаров.
Объем подпавших под запрет экспортных товаров оценивается в €10 млрд, ограничения импорта «сырья и критически важных материалов» коснутся товаров на сумму €5,5 млрд. Также судам под российским флагом запретят заходить в порты европейских стран, а транспортные компании из РФ и Белоруссии больше не смогут осуществлять деятельность на территории ЕС.
Также ЕС пообещал расширить санкции в отношении в отношении российских предпринимателей и «деятелей пропаганды», передает ТАСС.
О подготовке пятого пакета антироссийских санкции из-за ситуации на Украине стало известно на этой неделе.
На минувших выходных министр обороны Германии Кристина Ламбрехт предлагала Евросоюзу обсудить введение запрета на поставки газа из России.
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