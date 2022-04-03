Министр обороны Германии призвала страны ЕС обсудить эмбарго на российский газ

Евросоюз должен обсудить введение запрета на поставки газа из России. Такое мнение выразила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт, комментируя появившиеся в СМИ фотографии из украинского города Буча.

— Нужно больше реакции, в том числе в отношении санкций, нужно как можно скорее обсудить на уровне Евросоюза, что еще можно сделать. Исхожу из того, что к этому относятся и энергопоставки, — приводит «РИА Новости» ее слова.

Фото: wikimedia.org

Вечером Россия потребовала созыва заседания Совета безопасности Организации Объединенных наций 4 апреля из-за ситуации в Буче. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что Москва будет «выводить зарвавшихся украинских провокаторов и их западных покровителей на чистую воду».

Министерство обороны РФ заявило, что опубликованные фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о «преступлениях» российских военнослужащих в городе Буча Киевской области Украины — очередная провокация. За время нахождения Бучи под контролем российских ВС ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий, заявили в ведомстве. А окраины города, в том числе жилые кварталы, круглосуточно обстреливали украинские войска из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня. Канцлер Германии Олаф Шольц призвал обеспечить доступ международным организациям в город Буча под Киевом.



Татьяна Леухина