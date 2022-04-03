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Министр обороны Германии призвала страны ЕС обсудить эмбарго на российский газ

23:17, 03.04.2022
Министр обороны Германии призвала страны ЕС обсудить эмбарго на российский газ
Фото: pixabay.com

Евросоюз должен обсудить введение запрета на поставки газа из России. Такое мнение выразила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт, комментируя появившиеся в СМИ фотографии из украинского города Буча.

— Нужно больше реакции, в том числе в отношении санкций, нужно как можно скорее обсудить на уровне Евросоюза, что еще можно сделать. Исхожу из того, что к этому относятся и энергопоставки, — приводит «РИА Новости» ее слова.

Фото: wikimedia.org

Вечером Россия потребовала созыва заседания Совета безопасности Организации Объединенных наций 4 апреля из-за ситуации в Буче. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что Москва будет «выводить зарвавшихся украинских провокаторов и их западных покровителей на чистую воду».

Министерство обороны РФ заявило, что опубликованные фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о «преступлениях» российских военнослужащих в городе Буча Киевской области Украины — очередная провокация. За время нахождения Бучи под контролем российских ВС ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий, заявили в ведомстве. А окраины города, в том числе жилые кварталы, круглосуточно обстреливали украинские войска из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня. Канцлер Германии Олаф Шольц призвал обеспечить доступ международным организациям в город Буча под Киевом.

Татьяна Леухина
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