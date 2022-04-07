Житель Челнов предстанет перед судом за незаконную организацию игрового клуба

Фото: Максим Платонов

В Татарстане завершили расследование уголовного дела в отношении 21-летнего жителя Набережных Челнов, который обвиняется в незаконной организации и проведении азартных игр (ч. 1 ст. 171.2 УК РФ). Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий.



По версии следствия, в январе этого года мужчина арендовал подвальное помещение в доме, расположенном на проспекте Хасана Туфана. Он разместил там 11 системных блоков, 13 мониторов и другое оборудование, а также приобрел базу данных возможных игроков. Обвиняемый разослал им приглашение в заведение. Клиентов пропускали только по предварительному звонку от них.

Фото: sledcom.ru

На следующий день после начала работы заведения незаконную деятельность обвиняемого пресекли. Во время обыска в помещении была изъята незаконная выручка в размере 8 тысяч рублей.



Причастность к совершению преступления мужчина признал. Он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

В ноябре прошлого года полиция Набережных Челнов обнаружила в одном из домов игровой салон. Подозреваемым в организации игрового клуба стал ранее судимый 26-летний местный житель. Полицейские изъяли 26 системных блоков, 27 мониторов, один игровой терминал и более 26 тысяч рублей.



Диана Жиленкова