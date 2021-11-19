Полиция ликвидировала игровой салон — в организации подозревают челнинца, судимого за сбыт наркотиков

Фото: МВД по РТ

Полиция набережных Челнов в ходе оперативно-розыскных мероприятий обнаружила в одном из домов Нового города игровой салон, сообщает МВД по Татарстану.



Подозреваемый в организации игрового клуба, как установили стражи порядка, — ранее судимый 26-летний местный житель, привлекавшийся по статье о покушении на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).

Фото: МВД по РТ

В помещении было организовано незаконное проведение азартных игр с использованием оборудования и интернета. Полиция изъяла 26 системных блоков, 27 мониторов, один игровой терминал и деньги — 26 050 рублей.

Сейчас проводятся следственные и иные процессуальные действия, чтобы изобличить всех участников противоправной деятельности.

Фото: МВД по РТ

Ранее незаконный игровой клуб ликвидировали в Лениногорском районе Татарстана.

Маргарита Головатенко