В Казани отменили общественные обсуждения по засыпке реки возле Центра семьи «Казан»

Фото: Максим Платонов

В столице Татарстана отменили общественные обсуждения по засыпке реки Казанки возле Центра семьи «Казан», которые должны были пройти 11 апреля в КЦ «Московский». Соответствующее постановление подписал мэр города Ильсур Метшин.

Планировалось, что на обсуждение будут вынесены предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду, подготовленные вместе с проектной документацией по созданию на реке искусственного земельного участка.

С заявлением о прекращении процесса обсуждений в исполком Казани обратилось ООО «Эко М», которое ранее инициировало их проведение.

Новая дата общественных обсуждений проекта засыпки реки Казанки под строительство Соборной мечети у «Чаши» была выбрана в конце марта. Заявку на их проведение назначило то же ООО «Эко М».

11 марта во время обсуждений в КЦ «Московский» поступило сообщение о «минировании». Слушания начались в 10.00, но всех пришедших пришлось эвакуировать. Тогда же неизвестные сообщали о «минировании» еще трех казанских домов культуры — ДК им. Саид-Галеева, «Чулпан» и «Сайдаш».

Также обсуждения по проекту засыпки реки для строительства Соборной мечети уже отменяли в феврале. Они должны были пройти 4 марта.

Максим Кокунин