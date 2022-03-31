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В Казани назначили новую дату обсуждений по засыпке реки под строительство Соборной мечети у «Чаши»

11:20, 31.03.2022
В Казани назначили новую дату обсуждений по засыпке реки под строительство Соборной мечети у «Чаши»
Фото: Максим Платонов

Казанский исполком назначил новую дату общественных обсуждений засыпки реки Казанки около «Чаши» для строительства Соборной мечети, сказано в сборнике документов мэрии города.

Новая дата общественных обсуждений — 11 апреля, слушания начнутся в 10.00. Место обсуждений — казанский Культурный центр «Московский». Срок подачи заявок на участие в общественных обсуждениях с правом выступления — до 7 апреля. Заявку на проведение назначила та же компания, что и ранее, — «Эко М».

Напомним, 11 марта во время обсуждения проекта засыпки Казанки под строительство Соборной мечети у «Чаши» в КЦ «Московский» поступило сообщение о «минировании». Слушания начались в 10.00, но всех пришедших пришлось эвакуировать. Тогда же неизвестные сообщали о «минировании» еще трех казанских домов культуры — ДК им. Саид-Галеева, «Чулпан» и «Сайдаш».

До этого в феврале в Казани отменяли общественные обсуждения по проекту засыпки. Они должны были пройти 4 марта.

Маргарита Головатенко
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