Основные бои в центральной части Мариуполя завершились
В центральной части Мариуполя завершились основные бои, сообщил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
По его словам, бои переместились в порт города и на территорию завода «Азовсталь»:
— В порт мы уже вошли, потихоньку начинаем зачищать данную территорию и выдавливаем их в промзону «Азовсталь», — приводит ТАСС его слова.
На данный момент в Мариуполе могут находиться еще около 3 тысяч боевиков вооруженных сил Украины.
В понедельник Минобороны России сообщило о перехваченных разговорах националистов в Мариуполе. Позднее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в Мариуполе сдались в плен более 260 украинских морпехов.
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