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Основные бои в центральной части Мариуполя завершились

09:46, 07.04.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Основные бои в центральной части Мариуполя завершились
Фото: vk.com/mil

В центральной части Мариуполя завершились основные бои, сообщил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, бои переместились в порт города и на территорию завода «Азовсталь»:

— В порт мы уже вошли, потихоньку начинаем зачищать данную территорию и выдавливаем их в промзону «Азовсталь», — приводит ТАСС его слова.

На данный момент в Мариуполе могут находиться еще около 3 тысяч боевиков вооруженных сил Украины.

Фото: скриншот видео Минобороны РФ

В понедельник Минобороны России сообщило о перехваченных разговорах националистов в Мариуполе. Позднее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в Мариуполе сдались в плен более 260 украинских морпехов.

Маргарита Головатенко
Общество

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