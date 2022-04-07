Основные бои в центральной части Мариуполя завершились

В центральной части Мариуполя завершились основные бои, сообщил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.



По его словам, бои переместились в порт города и на территорию завода «Азовсталь»:

— В порт мы уже вошли, потихоньку начинаем зачищать данную территорию и выдавливаем их в промзону «Азовсталь», — приводит ТАСС его слова.

На данный момент в Мариуполе могут находиться еще около 3 тысяч боевиков вооруженных сил Украины.

Фото: скриншот видео Минобороны РФ

В понедельник Минобороны России сообщило о перехваченных разговорах националистов в Мариуполе. Позднее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в Мариуполе сдались в плен более 260 украинских морпехов.

Маргарита Головатенко