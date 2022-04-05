Кадыров сообщил, что в Мариуполе сдались в плен более 260 украинских морпехов

В Мариуполе более 260 украинских морских пехотинцев сдались в плен российским Вооруженным силам, об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.



«267 морпехов из 503-го батальона (приписан к 36-й обрмп ВМСУ) сегодня в Мариуполе сдались в плен российским Вооруженным силам», — приводит RT его сообщение в Telegram.

Глава Чечни напомнил, что всегда обращался к военным Украины с предложением сдаться. Он считает, что морские пехотинцы сделали правильный и осознанный выбор.

Ранее Кадыров публиковал видео и рассказал об активном штурме комбината «Азовсталь» в Мариуполе. 2 марта официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщал, что боевики «Азова» заминировали завод «Азовсталь» в Мариуполе и намереваются взорвать его.

Маргарита Головатенко