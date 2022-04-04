Минобороны России сообщило о перехваченных разговорах националистов в Мариуполе

Фото: скриншот видео Минобороны РФ

Между группами националистов в Мариуполе развернулась ожесточенная борьба за очередность выхода по гуманитарному коридору. Об этом заявило Минобороны РФ.

ВС России перехватили радиопереговоры националистов. Согласно им, боевики угрожают друг другу, что расстреляют колонну, если их не окажется в списках на эвакуацию в ближайшем гуманитарном конвое, передает пресс-служба военного ведомства.

Сегодня ВС России предложило украинским военным, националистам и иностранным наемникам, засевшим в Мариуполе, сложить оружие и покинуть город по согласованному с украинской стороной маршруту в запорожском направлении на подконтрольные Киеву территории. Боевые действия предлагается прекратить с 6.00 5 апреля. Фактическое начало действия «режима тишины» — 09:30 (мск). Российская сторона вновь 5 апреля откроет гумкоридор из Мариуполя для спасения иностранцев и мирных жителей.



Татьяна Леухина