Татарстан потратит на новый перинатальный центр в Казани почти 1 миллиард рублей

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Новый перинатальный центр на базе роддома городской больницы №7, который построят на улице Чуйкова в Казани, обойдется бюджету Татарстана в 942,9 млн рублей. Такая информация есть на сайте госзакупок.



За основу проекта взята документация перинатального центра на базе РКБ — здание площадью более 13,8 тысяч кв. м. будет восьмиэтажным и рассчитанным на 100 коек. Срок сдачи объекта — 30 ноября этого года.

Заказчик — ГБУ «Главстрой Татарстана». Подать заявку на участие в тендере можно до 14 апреля, подрядчика определят 18 апреля.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В феврале сообщалось, что в городе построят перинатальный центр на территории ГАУЗ «Городская клиническая больница №7», а еще детскую больницу на 480 мест на улице Гаврилова в Ново-Савиновском районе.

1 марта дали старт строительству перинатального центра. Об этом сообщил лично президент Татарстана Рустам Минниханов.

Маргарита Головатенко