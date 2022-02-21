В Казани планируется постройка нового перинатального центра и детской больницы

В 2022 году в Казани планируют построить перинатальный центр на территории ГАУЗ «Городская клиническая больница №7», а также детскую больницу на 480 мест на улице Гаврилова в Ново-Савиновском районе. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

По словам мэра Казани Ильсура Метшина, перинатальный центр сможет улучшить качество оказания медицинского обслуживания беременных женщин и новорожденных детей. А новая детская больница будет расположена на особо охраняемой природной территории местного значения. Она находится между рекой Казанкой и улицей Гаврилова. Рядом также появится парк «Савиново».

Кроме того, в этом году начнут строительство детской поликлиники в Дербышках и взрослых поликлиник в ЖК «Салават купере» и «Весна». Также Метшин рассказал, что в 2021 году завершился капитальный ремонт ДРКБ, а пока продолжается ремонт Госпиталя для ветеранов войн, Медсанчасти КФУ и МКДЦ.

Фото: realnoevremya.ru

В конце января в Казани на базе горбольницы №7 открылся лечебно-реабилитационный центр. В нем будут проводить курсы реабилитации больным с поражениями центральной нервной системы, соматическими заболеваниями, заболеваниями периферической нервной системы, костно-мышечной системы и тем, кто перенес COVID-19.



Дарья Акимова